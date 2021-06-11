Başkan Makas'tan Gökçeada ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Makas'tan Gökçeada ziyaretleri

Başkan Makas'tan Gökçeada ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşların yaşadığı Tepeköy Muhtarlığını ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşların yaşadığı Tepeköy Muhtarlığını ziyaret etti.

Tepeköy Muhtarı Dimitri İpsaro'yla bir araya gelen Başkan Makas, köy ve adaya dair notlar alarak izlenimleri ile birlikte gündemi değerlendirdi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Makas, "Gökçeada'mızda Rum kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı köylerinden olan, Tepeköy Muhtarlığını il başkan yardımcılarımız ve İlçe Başkanımız Fatih Taylan ile birlikte ziyaret ederek, muhtarımız Dimitri İpsaro beyefendinin misafiri olduk. Tepeköy Muhtarımız Dimitri Bey'in misafirperverliğinden memnuniyet duyduk. Tepeköy'e dair notlarımızı aldık, Çanakkale için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Makas'tan Gökçeada ziyaretleri
Başkan Makas'tan Gökçeada ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Makas'tan Gökçeada ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:28:48. #1.14#

title