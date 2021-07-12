Başkan Makas'tan Başkan Çetin'e tepki

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in Gökçeada Adalet Bakanlığı tesislerine yönelik yaptığı açıklamalarına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, sert tepki gösterdi.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in Gökçeada Adalet Bakanlığı tesislerine yönelik yaptığı açıklamalarına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, sert tepki gösterdi.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in, özelleştirme ile gündeme gelen Gökçeada Adalet Bakanlığı tesisleri üzerinden, yoğun eleştiriler ile birlikte yapımı iptal edilen sosyal konut projesine atıfta bulunarak Gökçeada halkını tepki göstermeye davet etmesine tepki gösteren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Tepkisini gösteren seçmenini, fırtına koparmakla suçlayan, arkeolojik sit alanına yaptırdığı kaçak yapıları, 'çarpık yapılaşma safsatası' sözleriyle gölgelemeye çalışan, şehit annesinin duygu yüklü mektubunu alay konusu eden, Gökçeada Belediye Başkanı destekçi arıyor. Yersen!" dedi.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise daha önce Gökçeada Adalet Bakanlığı tesisleri için şu açıklamayı yapmıştı;

"Gökçeada Belediyesinin bir parsel satışı için fırtınalar koparanlar, belediyenin yaptığı iki adet 40 metrekarelik yapılar için çarpık yapılaşma safsatalarıyla uğraşanlar, 72 adet dar gelirli ailenin ev sahibi olması için yapacağımız sosyal konut projemiz için şehit annesine mektup yazdırıp gazetede yayınlatan kıymetli Gökçeadalı dostlarım. Gökçeada Adalet Bakanlığı tesisleri özelleştirmeye alındı. Ağacı, yeşili seven arkadaşlarım, şimdi göreceğiz oradaki ağaçları ve o güzelim koyda yapılacak çarpık yapılaşmayı. Tüm özelleştirme karşıtı olan, yeşili ağacı seven tüm Gökçeadalılar buyurun tepkiye davet ediyorum. Kıymetli Gökçeadalılar birbirimizle uğraşma zamanı değildir." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı