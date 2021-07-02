Başkan Makas'tan Assos'taki kaçak yapıya tepki
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Başkan Makas'tan Assos'taki kaçak yapıya tepki

Başkan Makas'tan Assos'taki kaçak yapıya tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde, Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı ve içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisini yaptığı lüks restoran ve plaja tepki gösterdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde, Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı ve içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisini yaptığı lüks restoran ve plaja tepki gösterdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, bugün parti binasında düzenlediği basın toplantısında Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde yapılan kaçak lüks restoran ve plaja tepki gösterdi. Kaçak işletmenin açılışına CHP'li üst düzey yöneticilerinde katıldığını belirten Makas, " CHP'li üst düzey yöneticiler, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun işlettiği doğal sit alanında bulunan, kıyı kenar çizgisinin ilk 50 metresinin içerisinde bulunan bir alanda 3194 sayılı imar yasasının ve 2981 nolu imar affı yasasının, affettiği kaçak yapının dışına çıkarak, mühürlenmiş yapının, mührünü kırarak tekrardan işletmenin açılışında boy boy fotoğraf verirken gördük" dedi.

"Yönetilemeyen CHP bir kez daha karşımızda"

CHP'nin yönetilemediğini öne süren Makas, "Yönetilemeyen CHP bir kez daha karşımızda. Ayağına kadar gelen doğal gaz için başvuru yapmaktan bile yüksünenleri, ilçesine doğalgaz gelmesi in meclis kararı almaktan yüksünenleri, bir türlü bitmek bilmeyen metruk yapıları hemşehrilerine reva görenleri, çamur içerisindeki sokağına mıcır atmaya dahi çok görenleri, kaçak yapının açılışında kurdele keserken gördük. Bu vahim tablodan dolayı Çanakkale'miz adına gerçekten çok üzgünüz. Dün yakından takip ettiğimiz daimi encümen görüşmeleri gerçekleştirildi. Daimi encümenin oy birliği ile aldığı karara imza atan, böylelikle ikinci kez mühürlenmesine ve yıkılmasına vesile olan ve bu kanun tanımazlığa dur diyen CHP'li il genel meclis üyelerine samimiyetleri ve hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki, yandaş medyaya sufleler vermekten geri durmayan, çevre konusunda yandaş medya ile algı yaratmayı marifet bilen üst düzey CHP'li yöneticilerin; Genel Başkan Yardımcıları, Belediye Başkanları aynı hassasiyeti taşımış olsunlar. Bu samimiyetsiz tablo yönetilemeyen CHP'nin bir ürünüdür ve her şey apaçık ortadadır. Peki; çevrecilerin, CHP'nin şakşakçısı olmaktan ileri gidemeyenleri ve Sivil toplum Örgütlerinin, CHP'nin arka bahçesi olmaktan ileriye gidemeyenleri nerede? Kamuoyu bu samimiyetsiz tablo karşısında bu sorunun cevabını aramaktadır" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Başkan Makas'tan Assos'taki kaçak yapıya tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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