Başkan Makas'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Makas yazılı olarak yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize, birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dehası, liderliği, fikirleri, devlet adamlığı özellikleri ile tüm dünyanın hayranlığını kazanan Atatürk'ü anlayarak, bu üstün vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza anlatarak, emanetini 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmak için hiç yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde mümtaz şahsiyetini, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canını feda etmiş tüm Aziz Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı