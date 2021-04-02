Başkan Makas, STK ziyaretlerine devam ediyor
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Başkan Makas, STK ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Makas, STK ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, kent genelinde faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan buluşmalarına hız verdi.

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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, kent genelinde faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan buluşmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz gün Ezine'de, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, partisinin Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile Ezine Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret eden AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, dernek başkanı Yılmaz Konca ile bir araya geldi.

Buradaki temaslarının ardından Ezine Muhtarlar Derneğine ziyarette bulunan Başkan Makas, dernek başkanı ve üyelerle fikir alışverişinde bulundu.

Odalar ve STK temsilcileriyle olan buluşmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Makas, partisinin Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ile Çanakkale Emekli Astsubaylar Derneğini ziyaret ederek dernek başkanı İsmail Erdem ile istişarelerde bulundu. Başkan Makas'ın bugünkü durağı ise Çanakkale Muhtarlar Derneği oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kongrede başkanlık görevine seçilen Şahin Arslan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Makas'a parti il yöneticileri eşlik etti. Ziyaretlerle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Makas, "Şehrimizin önemli dinamikleri arasında yer alan Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşmayı önemsiyoruz. Fırsat buldukça bir araya gelip, fikirlerini dinlemek, karşılıklı istişarede bulunmak bizim için kıymetli. Önümüzdeki süreçte de kendilerine yönelik ziyaretlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Makas, STK ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Makas, STK ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Makas, STK ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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