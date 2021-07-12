Başkan Makas, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi
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Başkan Makas, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Makas, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya 12 ilçe başkanı katıldı.

İl Başkanlığından yapılan istişare öncesi konuşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, teşkilatçılığın aile gibi olduğunu ve bir insanın hayattaki her şeyi teşkilatla birlikte çalışarak tecrübe edebildiğini belirtti. Başkan Makas, 2023 seçimine kadar Çanakkale'nin her mahallesini tek tek gezeceklerini, AK Parti'nin kurulduğu günden bu güne gücünü milletten aldığını ve bu gücü hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı.

Makas, Çanakkale'ye daha iyi bir noktaya taşımak, insanlarımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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