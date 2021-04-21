Başkan Makas: "İktidar uğruna darbelerden medet uman zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Makas: "İktidar uğruna darbelerden medet uman zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir"

Başkan Makas: 'İktidar uğruna darbelerden medet uman zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 'Sonu umarım Adnan Menderes'e benzemez' diyerek tehdit içerikli ifadeler kullanmasına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, çok sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 'Sonu umarım Adnan Menderes'e benzemez' diyerek tehdit içerikli ifadeler kullanmasına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, çok sert tepki gösterdi.

Başkan Makas yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi sonrası dönemin başbakanı Adnan Menderes'in idam edilmesi, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmesine rağmen, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bu utanç verici olayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etme aracı olarak kullanmasını şiddetle kınıyorum. Bu utanmaz davranış, sadece Cumhurbaşkanımızı değil, demokrasi ve özgürlük yolunda bugüne dek büyük bedeller ödeyen aziz milletimizi de hedef almıştır. Engin Altay'a hatırlatmak isterim ki, birtakım karanlık odakların Türkiye'ye askeri darbeler aracılığıyla ayar verme dönemi geride kalmıştır. Bunun en büyük ispatı da 15 Temmuz hain darbe girişiminin, aziz milletimizin cansiperane direnişi neticesinde başarısızlığa uğramasıdır. Sırf iktidar olabilme uğruna hala darbelerden medet uman bu aciz zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir. Şüphesiz ki yüce milletimiz günü geldiğinde bu sözlerin hesabını sandıkta soracaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, hedeflerine güçlü, kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Gücünü milletinden alan bu kutlu yürüyüş, elbette birilerini rahatsız edecektir. Birtakım karanlık odakların misyonunu kendisine ilk edinen, kendi çıkarlarını milletinden üstün gören ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini sadece parti menfaatleri söz konusu olduğunda kullanmaktan çekinmeyen CHP için iktidar olmak, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da hayalden öte geçemeyecektir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Altay hakkında tehdit suçlamasıyla soruşturma başlatmasından duyduğum memnuniyeti ifade ederken, CHP'li Altay'ın hukuki çerçevede gerekli cezayı alması için atılacak adımların takipçisi olacağımızı da belirtmek isterim". - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Yılmaz Vural Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Makas: "İktidar uğruna darbelerden medet uman zihniyet, karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:02:28. #1.15#

title