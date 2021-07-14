Başkan Makas: "15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir"
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Başkan Makas: "15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir"

Başkan Makas: '15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu cümlelere yer verdi:

"15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. O karanlık gecede kahraman Türk milleti, Milli mücadele ruhunu aynı kararlılıkla yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başarmış, tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, bombalara, tanklara, uçaklara rağmen asla geri adım atmamış, hainlerin karşısında cansiperane duruş sergilemiştir. Bundan beş yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimini, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı dik duruşu, halkımızın ve halkına silah doğrultmayı reddeden askerin direnişiyle kazandık."

15 Temmuz gecesi, demokrasiyle cuntacıların, bağımsızlıkla sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğüse çarpıştığı gece olduğunu ifade eden Makas, "O gece, vatanı için hain teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan milletimiz, dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destan yazmıştır. Milletimizin destansı direnişiyle uzun yıllar boyunca sinsice planlar kurarak, devletimizin her kademesinde kümelenen terörist alçaklar, etkisiz hale getirilmiştir. Bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Millet olarak vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmanın haklı gururunu yaşarken, hain terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyor, vatan müdafaasında şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyor, hainlere karşı mücadele de yaralan 2 bin 196 gazimize, en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Makas: "15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir" - Haberler
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