Başkan makamını ilçenin merkezine taşıdı

Başkan Mustafa Işık: "Gönülleri makam yapmaya geldik"

BURSA - Bursa'nın Gürsu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Işık, kamu kurumlarının ve bürokrasinin soğuk ve mesafeli yapısını ortadan kaldırarak vatandaşların gönüllerine dokunan bir uygulama başlattı. Günlük mesaisine makam odası olarak 14 dönümlük Gürsu Meydanı'nda başlayan Başkan Işık, hem vatandaşları şaşırttı hem de memnun etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gönüllere dokunan bir uygulamasıyla adından söz ettirdi. Makam odasını belediye binasının bulunduğu 14 dönümlük ilçe meydanına taşıyan Başkan Işık, bir yandan rutin işlerini yaparken diğer yandan kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Belediye işlemleri için gelen vatandaşlar, meydanda başkanın makam odası ve kendisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi vatandaşlar istek ve taleplerini iletirken kimileri ise başkana uygulaması için teşekkür etmek amacıyla sohbet ediyor.

"Halktan öte makam yoktur. Biz gönülleri makam yapmaya geldik" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sabah mesaisine bahçede başlıyoruz. Buraya gelen tüm vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, gönül belediyeciliğini buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Gürsu'nun en merkezi meydanında, yeşillikler ve kuş sesleri eşliğinde, hemşehrilerimizle keyifle sohbet ederek hasbihal ediyoruz. Gönülleri makam yapmaya geldiğimiz görevimizde tek hedefimiz hemşehrilerimizin kendini daha rahat hissedeceği bir ortamda keyifle hizmet almasını sağlamak" dedi.

Uygulamadan son derece memnun olan Gürsulular ise, "Her makam sahibi bunu yapamaz, başkanı kutluyoruz. Çıkmış başkan, burada millet ile konuşuyor, bu büyük bir insanlık göstergesidir" ifadelerini kullanırken, Gürsu Belediyesinin çok yerinde uygulamalar yaptığını ve karşılarında genç bir başkan ve böyle uygulamalar görünce çok mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA