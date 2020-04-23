Başkan, makam koltuğunu 6 yaşındaki Zeynep'in evine taşıdı
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İsmail Say, 23 Nisan, Edremit, Güncel, Haber

Başkan, makam koltuğunu 6 yaşındaki Zeynep'in evine taşıdı

Başkan, makam koltuğunu 6 yaşındaki Zeynep'in evine taşıdıVAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Runem Parin'in (6) evine götürdü.

23.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:50
Başkan, makam koltuğunu 6 yaşındaki Zeynep'in evine taşıdı

Başkan, makam koltuğunu 6 yaşındaki Zeynep'in evine taşıdı

VAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Runem Parin'in (6) evine götürdü. Zeynep, kendisine devredilen başkanlık koltuğuna oturdu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'koltuk devretme' geleneğini koronavirüs tedbirleri kapsamında eve taşıdı. Başkan Say, makam koltuğunu ilçede yaşayan, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Runem Parin'in evine götürdü. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette Zeynep, kendisine 23 Nisan dolayısıyla devredilen başkanlık koltuğuna oturdu. Zeynep'in ilk işi, 'Alo 153' hattını arayarak, sokak hayvanları için mama talebinde bulunan kişiye dönüş yapmak oldu. Telefonda daha sonra Mazlum Karahan isimli vatandaşla görüşen Zeynep, not almayı da ihmal etmedi. Edremit'e dair projelerle ilgili birim müdürleri ile telekonferans aracılığıyla görüşen Zeynep, Mazlum Karahan'ın şikayetinin giderilmesi konusunda da talimatını ilgili birime iletti. Zeynep ayrıca Edremit'te yeşil alanların çoğaltılması, çocuklara yönelik oyun parklarının kurulması ve bozuk olan yolların bir an önce onarılması konusunda talimat verdi.

KEMAN DA ÇALDI

Kendisine 1 günlük de olsa başkanlık koltuğu verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Runem Parin, Başkan İsmail Say'a teşekkür etti. Sanatı çok sevdiğini belirten Zeynep, keman ile '23 Nisan' şarkısı çaldı.

Edremit Belediye Başkanı Say ise "Gönül isterdi ki 23 Nisan'ı meydanlarda, sokaklarda ve caddelerde büyük coşkuyla kutlayalım. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle evlerden çıkamıyoruz. Ancak bu 23 Nisan'ı da kutlamayacağız anlamına gelmiyor. Biz bugün Edremit'te 6 yaşındaki Runem Parin'in misafiriyiz. Bugün temsili de olsa Runem Parin, Edremit Belediye Başkanlığı'nı yürüttü. Sahadan gelen Çevre Koruma Müdürlüğü'müzü de ilgilendiren bir hayvan severimizin talebini alıp ilgili müdürlüğümüze de talimat verdi. Bu çalışmasından dolayı başkanımızı kutluyoruz. Edremit Belediye Başkanımız Parin ile birlikte tüm Edremitli, Vanlı ve hemşehrilerimizin 23 Nisan'ını da buradan kutluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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