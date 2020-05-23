Başkan makam aracına alıp annesinin mezarına götürmüştü...Engelli gencin gözyaşı sevince dönüştü
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Başkan makam aracına alıp annesinin mezarına götürmüştü...Engelli gencin gözyaşı sevince dönüştü

Başkan makam aracına alıp annesinin mezarına götürmüştü.

23.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:52

Başkan makam aracına alıp annesinin mezarına götürmüştü...Engelli gencin gözyaşı sevince dönüştü

AMASYA - Amasya'da Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, geçen 'Anneler Günü'nde makam aracına alarak annesinin mezarına götürdüğü engelli genç Serdar Taşkaya'ya verdiği sözü yerine getirerek annesinin mezarını yaptırdı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan zihinsel engelli genç Serdar Taşkaya'yı Anneler Günü dolayısıyla makam aracına alarak annesinin mezarına götüren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, engelli gencin annesinin mezarını yaptırma arzusu ile yaşadığını öğrenince gerekli çalışmaları başlatarak arife gününde annesinin mezarını yaptırdı. Arife günü dolayısıyla mezarlık ziyaretine giden engelli genç Serdar Taşkaya, annesinin mezarının yapıldığını görünce büyük sevinç yaşadı. Gencin annesinin mezarında her gün döktüğü gözyaşları sevince dönüştü.

"Benim babam yok, babam sensin başkanım"

Taşkaya sevincini "Sağ olasın başkanım, seni çok seviyorum. Benim babam yok, seni babam gibi seviyorum. Çok mutlu oldum, Allah senden razı olsun. Beni çok sevindirdin, çok teşekkür ederim" dedi.

"Anne sevgisinin tarifi imkansız bir sevgi olduğunu bizlere gösterdi"

7 ay önce vefat eden annesinin mezarını her gün ziyarete giden Serdar Taşkaya'dan haberdar olduktan sonra onu Anneler Günü'nde makam aracına alarak annesinin kabrine Belediye Başkanı Fatih Üçok, "O günkü ziyaretimizde Serdar ile birlikte annesinin kabrine çiçekler diktik, dualar okuduk ve duygu dolu anlar yaşadık. Engelli kardeşimiz anne sevgisinin tarifi imkansız bir sevgi olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Maddi imkanı olmadığı için mezar taşının yenilenmesini arzu ediyordu. Bu talebini geri çevirmedik ve bugün mezar taşını yenilemiş olduk. Serdar'ın gözündeki sevinç bize içerisinde bulunduğumuz süreci unutturdu, bizlerde çok mutlu olduk" diye konuştu.

Başkan makam aracına alıp annesinin mezarına götürmüştü...Engelli gencin gözyaşı sevince dönüştü

Kaynak: İHA

Manşet

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