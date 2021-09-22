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Başkan Mahçiçek, Site Yöneticileriyle Buluştu

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Başkan Mahçiçek, Site Yöneticileriyle Buluştu

Başkan Mahçiçek, Site Yöneticileriyle BuluştuOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda ilçesinde bulunan site yöneticileriyle bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek, Site Yöneticileriyle Buluştu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Belediye Hizmet Binası Konferans Salonunda ilçesinde bulunan site yöneticileriyle bir araya geldi. Çöp konteynerlerinin boş olmasına rağmen etrafına bırakılan çöp poşetleri, çevre ve sağlık açısından kötü görüntü oluşturduğundan bahseden Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 projesini tanıtımın yanı sıra çevre temizliği noktasında da daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Pandemi nedeniyle gün içinde 4 ayrı saatte gerçekleşecek toplantıda Başkan Mahçiçek, şehrimizin tanıtım ve turizm anlamında eksikliğini giderecek, şehrimizi bir dünya kenti yapacak EXPO 2023 projesini tanıttı. Sır Barajı İçine yapılacak Su Tutucu Sedde Aksı ile yaz aylarında da baraj sularının çekilmesinin önüne geçileceğini, yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını konusunda sunum gerçekleştirdi.

Başkan Mahçiçekayrıca çöp konteynerleri çevresine bırakılan çöpler sebebiyle çevreye koku ve kötü görüntü oluşturmasının önüne geçmek için site yöneticilerinden gerekli uyarıların görevlilere yapılmasını talep etti.

Yapılan sunumlar sonrası soru cevap şeklinde devam eden toplantıda site yöneticilerinin talepleri dinlendi.

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