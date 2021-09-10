Başkan Mahçiçek Sakarya'da EXPO 2023'ü Anlattı - Haberler
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Başkan Mahçiçek Sakarya'da EXPO 2023'ü Anlattı

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Başkan Mahçiçek Sakarya'da EXPO 2023'ü Anlattı

Başkan Mahçiçek Sakarya'da EXPO 2023'ü AnlattıOnikişubat Belediyesi şehrimizi marka şehir yapacak vizyon projesi EXPO 2023'ün tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen fuara katıldı.

Başkan Mahçiçek Sakarya'da EXPO 2023'ü Anlattı

Onikişubat Belediyesi şehrimizi marka şehir yapacak vizyon projesi EXPO 2023'ün tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen fuara katıldı.

Birçok Belediyenin ve STK'nın buluştuğu PSB Anatolia Fuarı'nda Onikişubat Belediyesi de EXPO 2023 Standı açarak ziyaretçilere ve katılımcılara EXPO'yu anlatıyor.

Katılımcıları 2023 yılında şehrimize davet eden Başkan Mahçiçek davetlilere bir sunum gerçekleştirdi. EXPO 2023'ü tüm detaylarıyla anlatan Başkan Mahçiçek Kahramanmaraş'ın herşeye sahip olduğunu ve saklı güzelliklerinin bulunduğunu anlattı. EXPO 2023 ile tanınırlık ve bilinirlik anlamında çok yol kat edeceklerinden, Kahramanmaraş'ın bir dünya kenti olacağından bahsetti.

08-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda EXPO standı yerini alacak.

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Haber: Başkan Mahçiçek Sakarya'da EXPO 2023'ü Anlattı - Haberler
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