Başkan Mahçiçek, Mesai Arkadaşlarım Dediği Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Mahçiçek, Mesai Arkadaşlarım Dediği Muhtarlarla Bir Araya GeldiOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında mahalle muhtarları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek, Mesai Arkadaşlarım Dediği Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında mahalle muhtarları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Programa AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Başkanı Mücahit Kara ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Kahvaltı sonrası konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel şu cümlelere yer verdi.

"Yarın Kahramanmaraş için en özel ve tarihi bir günlerden birini yaşayacağız hep birlikte. Çünkü hem 20 yılda yaptıklarıyla hem de duruşuyla, cesaretiyle Türkiye'yi dünya üzerinde getirdiği noktayla gerçekten mazlumların liderini, bir dünya liderini Kahramanmaraş'ımızda ağırlayacağız.

Ben biliyorum ki Onikişubat bu noktada üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır.

Öyle bir insan ağırlıyoruz ki sadece Türkiye'de gittiği yerlerde sevgi gösterileriyle karşılanmıyor. Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da çok büyük kalabalıklarla karşılanıyor liderimiz. Çok şükür ki böyle bir lider bize Cumhurbaşkanlığı yapıyor, genel başkanlık yapıyor. Biz böyle bir liderin yanında siyaset yapıyoruz.

Cumhurbaşkanımıza gerek il danışmada, gerek mitingde, gerek gençlik buluşmasında şehrimizin eksiklerini söyleyeceğiz. Expo'muzun son durumuyla alakalı bilgiler vereceğiz, bu bizim için çok önemli. Türkiye'yi hem ulusal alanda hem uluslararası alanda tanıtan bir proje. Bunların hepsini Cumhurbaşkanımıza arzetme imkanı bulacağız.

Bu yüzden Onikişubat olarak hep beraber Cumhurbaşkanımızı çok güzel bir şekilde ağırlayacağız"

AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara ise şu şekilde konuştu.

"Muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla bir araya geldik. Cumartesi günü şehrimize misafir olacak Sayın Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlayalım. Biz istiyoruz ki yarın gerçekleştireceğimiz tüm Kahramanmaraş'ın ev sahipliği Cumhurbaşkanımızın nezdinde öyle kıymetli bir yer bıraksın ki hem en kısa zamanda yine şehrimizde olsunlar, hem de bizim şehrimizle alakalı ona bir ricamız olduğunda o güzel anıları onun zihninde tekrar canlansın ve Kahramanmaraş'ın güzel ev sahipliği için elinden gelen tüm gayreti göstersin. "

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

"Henüz AK Parti kurulmamışken 2001 yılında Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde on binlerce vatandaşımız onu karşılamak için bir araya gelmişti. Yarın da yine aynı aşkla karşılayacağız.

Bu ülke çok uzun yollar kat etti. Yokluk günlerinden bugünlere geldik. Bizim yapacağımız şey fitneye, hainlere fırsat vermemek. Şu anda 126 ülke IMF'nin kapısında kredi bekliyor. Ama Türkiye oralarda değil. Artık bizi teslim alamıyorlar.

Bu ülkenin geleceğinin daha iyi olması için bizi teslim almaya çalışanlara son sözü söylemek için bütün gayretiyle çalışan bir liderimiz var. Dünyada bir ilk bu, 196 ülkenin devlet başkanlarının yüzlerine karşı sizin sisteminiz adaletsiz diyebilen bir lider. Yarın liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağız hep birlikte.

Cumhurbaşkanımızın yarın şehrimize teşrif edecek olmaları vesilesiyle bir araya gelen muhtarlar ve teşkilat mensupları programla ilgili istişarelerde bulundu. "

Cumhurbaşkanımızın yarın şehrimize teşrif edecek olmaları vesilesiyle bir araya gelen muhtarlar ve teşkilat mensupları programla ilgili istişarelerde bulundu. Yapılan kahvaltı sonrası program noktalandı.

Kaynak: Habermetre