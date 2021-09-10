Başkan Mahçiçek, ''Kitaplar Devletten, Çanta ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi'nden - Haberler
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Başkan Mahçiçek, "'Kitaplar Devletten, Çanta ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi'nden

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Başkan Mahçiçek,

Başkan Mahçiçek, "'Kitaplar Devletten, Çanta ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi'nden'"Onikişubat Belediyesi 6 Eylül'de okulların açılmasıyla kırsal mahalleler başta olmak üzere tüm 1. sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti yardımı yaptı.

Başkan Mahçiçek, "'Kitaplar Devletten, Çanta ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi'nden'"

Onikişubat Belediyesi 6 Eylül'de okulların açılmasıyla kırsal mahalleler başta olmak üzere tüm 1. sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti yardımı yaptı.

2014 yılından beri aralıksız devam eden eğitim yardımı bu yıl da devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan listeler doğrultusunda 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere ayırım yapılmaksızın çanta ve kırtasiye seti hediye ediliyor.

Okul ve beslenme çantası suluk, defter, kalem, silgi, kalemtraş, abaküs, cetvel, resim defteri, kuru boya, pastel boya ve ıslak mendilden oluşan kırtasiye seti okul yetkililerine hafta başından beri Belediye ekiplerince teslim ediliyor.

Başkan Mahçiçek konuyla ilgili olarak şu sözlere yer verdi.

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri her yıl ilköğretime başlayan öğrencilere hem okula alışmaları hem de ailelerimize bir nebze olsun katkıda bulunmak için 'Kitaplar Devletten, Çanta ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi'nden' projesi kapsamında hediyelerimizi takdim ediyoruz. Bugüne kadar 85 bin çantayı öğrencilerimizle buluşturduk.

Bir çocuğun eğitimle arasında hiçbir sorun kalmasın istiyoruz. Her çocuk gibi eşit şartlarda okula başlasın ve eksiklik hissetmesin diye ayırım yapmadan tüm 1. sınıflarımıza çantalarımızı veriyoruz.

Eğitim her zaman bizim önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Okula başlayan öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, pandemi boyunca fedakarlıklarını esirgemeyen öğretmen ve müdürlerimize de teşekkürlerimi iletiyorum. "

Belediye ekiplerince çanta dağıtımları devam ediyor.

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Haber: Başkan Mahçiçek, ''Kitaplar Devletten, Çanta ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi'nden - Haberler
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