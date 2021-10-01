FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Başkan Mahçiçek, İl Teşkilatıyla EXPO Alanında Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediyesinin Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimizde gerçekleştirilecek EXPO 2023 projesi tanıtım faaliyetleri kapsamında EXPO Rekreasyon Alanında Ak Parti İl Teşkilatıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve teşkilat üyeleri katıldı.

EXPO 2023'ün bir doğa şöleni olacağını belirten Başkan Mahçiçek, "projemizin %70'i tamamlandı. Kalan %30'luk kısmı da yakın bir zamanda tamamlanacak ve yeşillendirme çalışmalarına başlanacak" dedi.

Kahvaltı sonrası konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel şunları ifade etti.

"EXPO projesi benim ilçe başkanı olduğum dönemde bir hayal olarak başlamıştı. Gelmiş olduğu noktayı görmek beni de ziyadesiyle memnun etti. EXPO projesi Kahramanmaraş için marka bir proje. AK Parti Belediyelerinin vizyonunu, misyonunu tüm dünyaya göstermesi açısından çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği bir şey var, bizler çok çalışacağız. Çünkü gücümüzü milletten alıyoruz.

Başkanımızın ifade ettiği gibi Kahramanmaraşımızın önemli bir tanıtım eksikliği var. Turizmden bize düşen payı almalıyız. İşte bu proje turizmimize önemli katkılar sunacak. Sadece maddi güzellikleri değil manevi güzelliklerini de tanıtacak. Kahramanmaraş 7 güzel adamın yaşadığı şehir olarak, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer olarak ön plana çıkarak.

Bu hizmetlerinden ve sunduğu katkıdan dolayı Hanefi Başkanıma ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu şekilde konuştu.

"Projemizi yerinde görmenin daha anlamlı olacağını düşündük ve sizlerle kahvaltı programında bir araya geldik. Geçmişte içme suyu getirirken de hayal gördüğümüzü söyleyenler oldu ama biz yine de yaptık. Burada da aynı şey geçerli. Memleketimizin her şeyi var fakat tanınmıyor ve bilinmiyor. Bu eksiklikleri giderecek Türkiye'yi ve dünyayı buraya taşıyacak bir proje lazımdı. İşte bu proje o proje.

Biz bu projemizi 2018 Eylül ayında İtalya'da yapılan oylama neticesinde tüm katılımcı ülkelerin oy birliğiyle hak kazanarak Onikişubat'ın ev sahipliği yapmasına karar verdik. O tarihten bu zamana kadar gece gündüz çalışıyoruz ve geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. En az 50 ülkenin katılmasını bekliyoruz 6 ay sürecek fuarımıza. Sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılsın diye biz burayı yaşam alanı haline dönüştürecek donatılar ekledik. İçine neler ekleyebiliriz, nasıl daha çok insanı getirebiliriz diye inceledik araştırdık. Avrupa'nın en büyük kristal lagününü yaptık. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, hobi evleri, eğlence alanları, nikah sarayı, kongre merkezi, konferans salonları, cami, kafelerimiz, çocuk oyun alanları, trafik kuralları eğitim alanları ile hemen her kesime hitap edecek bir yaşam alanı haline gelecek. Coğrafi işaretli ürünlerimizin satışının yapılacağı Arasta Çarşımız var. Burada sanat çalışmaları da yapılacak. Bahar da geldiği zaman bu alan bitki cenneti haline gelecek. Şehrimizin tanıtımı, bilinirliği ve marka değeri artacak. Kahramanmaraş için EXPO 2023 bir milat olacak. "

Kahvaltı sonrası kıyı set tahkimatı yapılan alana geçilerek baraj kenarında Başkan Mahçiçek, yapılacak Sır Barajı İçi Su Tutucu Sedde Aksı ve Rubber Dam sistemi ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Başkan Mahçiçek, "Yapılacak sedde aksı ile 4, 5 milyon m² büyüklüğünde bir su havzası elde edilecek ve 4 mevsim su çekilmeden estetik güzelliğinin yanı sıra ekolojik dengeye de katkı sağlamış olacak" dedi.

Sunum ardından Expo alanı gezildi ve program noktalandı.

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