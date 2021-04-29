'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor

'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tam kapanma döneminde de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tam kapanma döneminde de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 'Başkan Mahallemizde' adı altında gerçekleştirilecek online canlı bağlantıyla her hafta bir mahalleden sakinlerle zoom üzerinden sohbet edilecek.

Her Pazartesi saat 21.00'de gerçekleşecek olan online mahalle buluşmaları, 3 Mayıs Pazartesi günü Talas'ın en yoğun nüfusa sahip mahallesi Mevlana ile başlayacak.

Programa katılmak isteyenler www.talas.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

"BİR MANİNİZ YOKSA"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Pandemiden önce gerek Beyaz Masa programıyla gerekse de mahalle toplantılarıyla vatandaşlarımızla bir araya geliyorduk. Ardından Başkan Beyaz Masa uygulamasını sosyal medyaya taşıdık ve oradan online yayın ile hasbihal ettik, istek ve talepleri dinledik. Şimdi bir adım daha atarak zoom üzerinden canlı yayınla karşılıklı sohbet edeceğiz. Yani bir maniniz yoksa her hafta bir mahallemizde evlerinize konuk olacağız" dedi.

MEVLANA'DAN BAŞLAYIP TÜM MAHALLELERDE DEVAM EDECEK

Mevlana Mahallesi ile başlayacak olan programların daha sonra diğer mahallelerle de devam edeceğini ifade eden Başkan Yalçın, "İlk olarak 3 Mayıs'ta Mevlana Mahallesinden başlayıp 4 hafta boyunca oradaki kardeşlerimin evlerine konuk olacağım. Online sistem üzerinden de olsa göz göze gelebileceğiz. Orada mahallemizle ilgili, ilçemizle ilgili projeleri, katkı koymak istediğiniz konuları ve aynı zamanda sorularınızı bana yöneltebileceksiniz. Böylece güzel bir ev sohbeti tadında bir akşam geçireceğiz. Ayrıca bunun ayrı bir anlamı var; şehrimizde, Talasımız'da, mahallemizde hatta sitemizde veya apartmanımızda daha konforlu, daha mutlu bir şekilde yaşanması için gereken hizmetleri birlikte kararlaştıracağız" diye konuştu.

Başkan Yalçın, pandemi sonrası Talaslıların mahallelerine ve evlerine yine misafir olmaktan şeref duyacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Feyza Aktan Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Başkan Mahallemizde' zoom toplantıları başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:31:38. #1.15#

title