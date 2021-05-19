'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor
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'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor

'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 'Bir maniniz yoksa' sloganıyla başlattığı 'Başkan Mahallemizde' çevrim içi buluşmaları sürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 'Bir maniniz yoksa' sloganıyla başlattığı 'Başkan Mahallemizde' çevrim içi buluşmaları sürüyor.

Nüfus yoğunluğu gözetilerek ikinci kez Mevlana Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirilen buluşmada hem sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edildi hem de çeşitli konulardaki istek ve talepler dile getirildi. Programın başında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, önce geçmiş Ramazan Bayramını ardından da kutlanacak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ettikten sonra "Çocukluğumuzda komşularımıza gider 'Bir Maniniz Yoksa' babamlar size gelecek derdik. Oradan yola çıkarak biz de mahalle sakinlerimize zoom üzerinden 'Bir Maniniz Yoksa' size misafir olalım diyoruz. Bizi evlerinize kabul ettiğiniz için teşekkür ederim." dedi. Daha sonra söz alan Mevlana Mahallesi sakinleri de bir yandan Başkan Yalçın'a yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi bir yandan da çeşitli konulardaki istek ve görüşlerini ifade etti.

"Size oy vermedim ama çok memnunum" diyen bir mahalle sakini, "Oturduğum bölgedeki Karasu Caddesi'nde çok büyük değişim oldu. Ayrıca bir sporcu olarak spor sahalarının yapımına ve sportif faaliyetlere verdiğiniz önemin farkındayım. Bütün bu yaptıklarınız için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. "Bizim görüşlerimize önem vermenizi çok anlamlı buluyorum." diyen bir başka mahalle sakini de uzun yıllardır bekledikleri parka kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Programa katılan coğrafya bölümü son sınıf öğrencisi bir genç de yeryüzünde yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekti ve bu konuda ortak çalışma alanları oluşturulabileceğini söyledi. Bunun üzerine de Başkan Yalçın, yapılabilecek çalışmalarla ilgili bir dosya hazırlayıp getirmesini rica etti.

'Başkan Mahallemizde' zoom üzerinden sohbet programı önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Programda 24 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelinecek.

Programa katılmak isteyenler www.talas.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. - KAYSERİ

'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor
'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor
'Başkan Mahallemizde' çevrimiçi buluşmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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