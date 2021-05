Başkan mahalle ziyaretlerinde

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor.

Bu hafta Karaağaç Mahallesi'nde Muhtar Kadir Kır ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tören, hem yapılan hizmetleri yerinde görürken hem de vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini not alıyor. Başkan Tören, "Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarımız mahallelerin genel problemleri ile ilgili beklentilerini taleplerini dile getiriyorlar ve bu memlekette yaşayan her bir insanımızın dilek ve temennilerine de tercüman olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de onların taleplerine ve insanımızın beklentilerine cevap verebilmek adına canla başla çalışıyoruz. Hasat döneminde artan nüfus yoğunluğumuzu da dikkate alarak bilhassa bahçe yollarımızın ve diğer sokaklarımızın bakımı, onarımı reglajı konusunda hem bu mahallemizde hem de diğer mahallelerimizin tamamında görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Tasarrufla büyüyoruz"

72 Mahalle için başlattıkları 50 kilometre beton yol seferberliği başlattıklarına dikkat çeken Başkan Tören, "Tasarrufla büyüyoruz. Ancak kesinlikle hizmetlerden tasarruf etmiyoruz bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Geldiğimiz günden itibaren bir lira borç, bir lira faiz, bir lira kredi kullanmaksızın yeni bir 50 kilometrelik bir beton yol programını başlattık. Allah'a hamdolsun şimdiki durağımız bu bölge havzası olacak. Köydeki özellikle engebeli, geçişin yol güvenliğinin insanımızı vatandaşımızı malını mülkünü tehdit ettiği noktalara müdahale edeceğiz. Diğer taraftan engelli ailelerimizin güzergahları ve şühedanın bize emanet bıraktığı ailelerimiz yani şehit ailelerimizin kullandığı güzergahlarda üzerimize düşeni yapacağız. Mahalli müşterek alanda başka bir ihtiyaç olursa imkanlar ölçüsünde elbette sizin yanınızda bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kederiniz kederimiz sevinciniz sevincimiz derdiniz bizim derdimizdir"

Vatandaşlara asla yalnız değilsiniz mesajı da veren Başkan Tören, konuşmasını "Kederiniz bizim kederimiz, sevinciniz bizim sevincimiz ama aynı zamanda derdiniz bizim derdimiz. Bu dert sadece köydeki belediye işleri ile sınırlı bir dert de değil. Nihayetinde burada yaşayıp herkesin şehir merkezi ile mutlaka bir bağı vardır. Dolayısıyla orada da hummalı kesintisiz bir çalışmamız var. 25 aydır bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla 1 lira borç almadan 100 milyonu aşkın borç ödeyerek ama üstüne neredeyse 100-150 milyon liralık yatırımla hem altyapıyı hem üstyapıyı hem de çocuklarımızın gelecekte bu şehirde yaşamaları için üstyapı ile ilgili yatırımlarımızı, temellerimizi atarak, açılışlara hazırlayarak bu şehirde güçlü bir motivasyona vesile olacağımızı buradan ifade edebilirim" sözleriyle sürdürdü.

Başkan Tören, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Bu şehirde bir derdiniz varsa yalnız değilsiniz. Belki el ele veremiyoruz ama el birliği ile bu şehirde bütün sorunları birlikte aşarız. Bu şehir bizim şehrimiz, bu şehrin her meselesi benim meselem diyerek, bismillah dedik. 15 milyonluk bir bütçeyi sosyal destek programı içerisinde şehrin bu zor dönemde ayakta kalması için ilan ettik. Ben Altınordu olarak sizin vergileriniz ile bu şehri yönetiyorum. Sizin vergilerinizle size hizmet etmek için burada, seçilmiş olmanın fazileti ile bir memur kardeşinizim. Dolayısıyla buradaki hizmeti evvela millete sonra devlete hizmet olarak biz aşkla karşılıksız yapıyoruz. Bu zor dönemi, bu zor badireyi bir fırsata dönüştürmek için ayakta kalmak zorundayız. Buradaki her insanımızın o küçük meselelerine de bizim kayıtsız kalmamız düşünülemez. Yanınızda olacağız, belediye imkanlarımız ama belediye imkanlarımızın ötesinde bizim katkımız olabilecek her mesele de yanınızdayız. Çalışmalarımızı istişare ile ortak akılla meşveretle hep bir arada yapmaya devam edeceğiz." - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı