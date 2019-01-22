Başkan Maçı Nusaybinli Çocuklarla İzledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor-Fenerbahçe maçını Mardin Nusaybin Çocuk Geliş Merkezi koordinatörlüğünde Bursa'ya gelen terör mağduru çocuklarla birlikte izledi.

Terör mağduru çocukların sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla faaliyet gösteren Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nden 36 çocuk, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Şehmuz Ak'ın nezaretinde şehri geçen 6-13 yaş arasındaki çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın konuğu oldu. Terör mağduru çocuklarla sohbet eden Yıldız, ziyaretin sonunda çocuklara, çeşitli hediyeler verdi.

İlk kez stada girdiler

Nusaybinli çocuklara bir sürpriz de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi. Başkan Aktaş, bugüne kadar stadyumda maç izleme imkanı bulamamış çocukları, Bursaspor - Fenerbahçe maçına davet etti. Maçı da çocuklarla birlikte izleyen Başkan Aktaş, çocukların maç heyecanına ortak oldu.

Tek maksatlarının terör mağduru çocukların gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirten Şehmuz Ak, Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA