Başkan Llerena, Mezitli'yi İspanya'da tanıtıyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın hediye ettiği önünde Atatürk resminin olduğu tişörtü sürekli giyerek gezen UNESCO/Uluslararası Tiyatro Enstitüsü İspanya Heyeti Başkanı Luis Llerena, İspanya'da bulunduğu her ortamda Mezitli'de yaşadığı güzel anları paylaşıyor.

Mesleği ile ilgili bir araştırma esnasında Soli Güneş Festivali'nden haberi olduğunu ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la tanışmak istediğini dile getiren Llerena, "Daha ilk görüşmemizde Neşet Tarhan, ortak bir proje yapma isteğini dile getirdi. Biz önümüzdeki yıl yapılacak Soli Güneş Festivali'nde sahne almayı planladığımızı söyledik. Ama Başkanımız 'hayır bu festivalde sizleri Mezitli'de görmek istiyoruz' dedi. İlk başta çok şaşırdım. Nasıl olur diye düşündük. Neşet Tarhan'ın iki sözü bizi ikna etti. Birincisi Başkanımız Neşet Tarhan, 'ben insanlarla kültür ve sanatı buluşturmak istiyorum' dedi. Diğer söylediği ise 'kültür ve sanat dünya barışını gerçekleştirebilecek tek araçtır' demesi bizim kalbimizi kazanmasına yetti. Unutulmaz anılarla ayrıldık Mezitli'den. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı projelerde yer almak istiyoruz. Bunun için Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Alica Alonso Dans Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Luis Llerena'nın sosyal medya hesabından kendi hediye ettiği üzerinde Atatürk resmi olan tişörtü paylaşmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Günümüzde, büyük bedeller ödeyerek canı pahasına kurtardığı ülkesinde Atatürk resimlerini duvarlardan indirdikleri bir zamanda, Mezitli'de konuk ettiğimiz Luis Llerena'nın hediye ettiğimiz Atatürklü tişörtü ile fotoğraflar paylaşması bizleri son derece mutlu etti. Kendisi dünya çapında sanat adamı olmasının yanında önemli bir de araştırmacı. Atatürk'ü ve yaptıklarının ne denli büyük olduğunu en iyi anlayabilecek kişilerden birisi. Biz de elimizden geldiğince Atatürk'ün Dünya için ne denli büyük bir insan olduğunu anlatmaya çalıştık. Dünyanın bir ucunda Atatürk'ü seven bir dostumuzun olmasından dolayı son derece gururlu ve mutluyum. İşte anlatmaya çalıştığım sanatın birleştirici yönü böylece ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA