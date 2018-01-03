Başkan Kütükcü: "Konya, Cumhuriyet Tarihinin İhracat Rekorunu Kırdı"

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya'nın 2017 yılında 1 milyar 564 milyon 646 bin dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını söyledi.



Aralık ayı ihracat rakamlarının açıklanmasıyla Konya'nın ve Türkiye'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracat rakamları da belli oldu. KSO Başkanı Memiş Kütükcü yaptığı değerlendirmede, 2017 yılının ihracatta rekorlar yılı olduğunun belirterek, "Konya, 2017 yılında ihracatını yüzde 17.35 ile Türkiye ortalamasının 7 puan üzeninde artırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı olan 1 milyar 564 milyon 646 bin dolar rakamına ulaştı. Türkiye ise bu dönemde ihracatını yüzde 10.22 artırarak Cumhuriyet tarihinin ikinci rekoruna imza attı" ifadelerini kullandı.



"Sanayi sektörlerinin tamamı ihracatını artırdı"



Geçtiğimiz yıl Konya'da sanayi sektörlerinin tamamının ihracatını artırmayı başardığını aktaran Kütükcü, "İhracatımızda ilk sırada yer alan makine ve aksamları sektörümüz ihracatını yüzde 20.5 artırarak liderliğini korudu. 364 milyon 364 bin dolar ihracat yapan makine sektörümüzün ardından ikinci sırada yer alan otomotiv endüstrimiz ise yüzde 17.17'lik artışla 329.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Tüm sanayi sektörlerimizin ihracatını artırmayı başardığı 2017 yılında Konya'mızda öne çıkan savunma sanayi ise yüzde 6.6'lık ihracat artışı yakaladı. Konya, ihracatta ortaya koyduğu başarıyla 2017 yılında Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı payı yüzde 1.06'ye çıkardı" şeklinde konuştu.



"Emsal iller içerisinde en güçlü çıkış Konya'dan"



Konya'nın 2017 yılında Adana, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir gibi emsal iller arasında en güçlü ihracat artışını yakalayan şehir olduğunu da belirten Kütükcü, "İnşallah 2018 yılında üretim ve ihracat performansımızı artırarak Türkiye'nin yeni Marmara Havzası olma iddiamızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.



Kütükcü, ayrıca geçtiğimiz yıl Konya'nın en fazla ihracat artışı yakaladığı ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi: "Yüzde 33 ile Polonya ihracatımızı en fazla artırdığımız ülke oldu. Ardından yüzde 31 ile İtalya, yüzde 25 ile Almanya ve yüzde 19 ile Birleşik Krallık geliyor."



"En güçlü büyüme 3. çeyrekte"



Kütükcü, Konya ihracatında en güçlü büyümenin üçüncü çeyrekte yaşandığı bilgisini paylaşarak, ilk çeyrek ihracat artış oranının yüzde 12.8, ikinci çeyrek artış oranının yüzde 9.3, üçüncü çeyrek artış oranının yüzde 27, dördüncü çeyrek artış oranının ise yüzde 21.4 olduğunu kaydederek, Irak, Almanya, Cezayir, İran, İtalya, Birleşik Devletler, Suudi Arabistan, Polonya, Mısır, Birleşik Krallığın en çok ihracat yapılan 10 ülke olduğunu sözlerine ekledi. - KONYA