Başkan Kutlu Vatandaşları Dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarının çözümünü sağlıyor.



Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yoğun mesaisinden geriye kalan zamanlarında makamında ağırladığı vatandaşların derdini dinleyip, sorunlarının çözüme kavuşması için yoğun çaba sarf ediyor.



Belediye Başkanlığı makamının herkesin makamı olduğunu söyleyen Başkan Kutlu, göreve başladığı günden bu yana halk odaklı belediyeciliğe önem gösterdiklerini dile getirerek, "Kapımızı her kesimden vatandaşa, misafire açtık. Şu an da fırsat buldukça vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımızla daha sık bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.



Dertlerini imkan buldukları her fırsatta Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya iletebilmenin memnuniyetini yaşayan vatandaşlar ise Başkan Kutlu'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN