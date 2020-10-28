Başkan Kuş vatandaşların mevlid kandilini kutladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Kuş, Peygamber Hz. Muhammed'in doğumunun yıldönümü vesilesiyle idrak edilecek olan Mevlid Kandilin İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Kuş mesajının devamında, "Peygamber efendimizin dünyayı aydınlattığı günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, yetim ve kimsesizlere kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı göstermiştir. Bir Müslüman olarak peygamberimizi örnek alarak kendimizi onun güzel ahlakıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesilesidir. İnşallah bu gecede yapacağımız dualarla İslam coğrafyasına barış ve huzur gelmesini de istemiş olacağız. yine İnşallah ülke olarak ta korona virüs nedeniyle zor geçirdiğimiz bu günlerimiz bu günün hürmetine sona erer. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı