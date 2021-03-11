Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı

11.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:45
Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı

Şanlıurfa'da Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş Miraç Kandili dolaysıyla Dergah camide ibadet etmek için gelen vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı.

Şanlıurfa'da Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş Miraç Kandili dolaysıyla Dergah camide ibadet etmek için gelen vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı.

Tüm Müslümanların Miraç Kandilini kutlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Bu gece Miraç Kandili sağ olsun Ak Parti Gençlik Kollarımız bir organizasyon yaptılar. Buradan Mümin kardeşlerimize kandil simidi ve Peygamber Efendimizin ikramı olan Süt ikramında bulunduk. Ben öncelikle Gençlik Kolları Başkanımıza ve yönetimine şükranlarımı iletmek istiyorum. Miraç; Efendiler efendisi Hz. Ahmet Muhammed Mustafa'nın Cenab-ı Mevlam ile tabiri caizse yüz yüze geldiği andır. Miraç Cenab-ı Mevlam'ın bizlere namazı hediye ettiği andır. Biz Miraç'ın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Mevla'mdan bir an önce bu korona virüs belasının hem Ülkemizden hem Dünya'nın başından gitmesini niyaz ediyoruz. Ben buradan Şanlıurfa'lı ve dünyanın en ücra köşesindeki Müslüman kardeşlerimin Miraç gecesini kutluyor, dua ediyorum" dedi.

Daha sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve beraberindekilerle birlikte 800 yataklı Eyyübiye Devlet Hastanesinde de vatandaşlara kandil simidi, süt ve su ikramında bulundular. - ŞANLIURFA

Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı
Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı
Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı
Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Bülent Ersoy Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:00:19. #1.14#
title