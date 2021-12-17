Başkan Kuş, talepleri sahada dinlemeye devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği mahalle gezilerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Kuş son olarak Direkli mahallesinde esnaf ve vatandaşların talepleri yerinde dinledi.

Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ve mahalle temsilcisi Cuma Uzunkol ile birlikte ilk olarak kapalı semt pazarının yapıldığı alan giden Başkan Kuş daha sonra beraberindekilerle birlikte esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu. Esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen ve anında ilgililere taleplerin yerine getirilmesi için talimat veren Başkan Kuş, ilçeyi vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini söyledi. Rutin hale getirdikleri esnaf ve vatandaş ziyaretleri hakkında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Mahalle gezilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahalle muhtarımız ve mahalle temsilcilerimiz ile esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini yerinde dinliyoruz. Biz esnaf ve vatandaşlarımızın dertleri ile dertleniyoruz, sorunlarını taleplerini dinliyor, yerinde çözüme kavuşturuyoruz. Birçok taleplerini sorunlarını çözüme kavuşturduk. Görev süremiz boyunca birçok projeye imza attık ve kalan süre içerisinde de bir çok projeyi hayata geçireceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Eyyübiye'yi Eyyübiyeli yönetecek. Onlar varsa biz varız. Her zaman Eyyübiyeli kardeşlerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Kuş'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ise," Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ile birlikte sahadayız. Talepleri sorunları dinledik ve başkanımız talepleri anında yerine getirdi. Bazı talepler vardı program dahiline ekledi. Başkanımıza mahallem adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle Temsilcisi Cuma Uzunkol ise,"Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallem adına kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA