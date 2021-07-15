Başkan Kuş mahalle gezilerine devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte ilçeyi gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte ilçeyi gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte ilçeyi karış karış dolaşıp, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye, taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarını yerinde incelemeye ve esnaf ve vatandaşların taleplerini sahada birinci ağızdan dinlemek için sahadan bir an olsun ayrılmayan Kuş, son olarak Topdağı, Harran Kapı ve Eyüpnebi bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde Meclis Üyesi Yakup Kılınç'la Topdağı mahallesine geçen ve burada mahalle muhtarı Ömer Gürbüz'le birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Kuş, kendisine iletilen talepleri ilgililere aktarıp, çözümü için talimatlar verdi. Daha sonra Harran Kapı bölgesinde faaliyete giren semt pazarını esnafını ziyaret edip, esnafa hayırlı işler dileyen Kuş, burada da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Son olarak beraberinde meclis üyesi İsmail Özbek'le birlikte Eyüpnebi Mahallesine geçen Kuş, burada da mahalle muhtarı Mahmut Karakuşlu ile birlikte esnafı dolaşıp, taleplerini dinledi. Eyyübiye'yi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam ettiklerini belirten Kuş, "Her zaman esnafımız ve vatandaşlarımızla iç içe olup, taleplerini sahada dinlemeye ve yerinde çözümler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı