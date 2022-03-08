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Başkan Kuş, esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kuş, esnafla bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilk günden itibaren sahadan ayrılmayan ve talepleri yerinde dinleyip, çözümler üreten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Pazar mesaisinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Karakeçili ve Ali Malkoç'la birlikte ilk olarak Balıklıgöl platosunu gezdiler. Alandaki esnafla buluşan ve taleplerini dinleyen Başkan Kuş, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölgede kendisine iletilen talepleri ilgili birimlere talimat vererek çözülmesini isteyen Başkan Kuş, ilçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti. - ŞANLIURFA

Başkan Kuş, esnafla bir araya geldi

Başkan Kuş, esnafla bir araya geldi

Başkan Kuş, esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kuş, Esnaf, Yerel, Haberler

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