Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı
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Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Türkiye, Yaşam

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunduğunu açıkladı.

29.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:06
Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunduğunu açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için ekipleri seferber eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan bir anlamlı hareket daha geldi. Sık sık vatandaşların kurallara riayet etmesi için çağrıda bulunan Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunduğunu açıkladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Manşet

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