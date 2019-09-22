Başkan Kurt vatandaş ile çöp topladı

22.09.2019 15:22

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle dünya ile eş zamanlı olarak çöp toplama etkinliği düzenledi.



Düzenlenen etkinliğe TEMA, Çevre Derneği, DAK, AKUT, Odunpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği, Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği, Paşa Mahallesi Muhtarlığı, Bando Es Es, Odunpazarı Modern Müze de katıldı. 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle dünya ile eş zamanlı olarak çöp toplama etkinliğine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da vatandaşlarla beraber çöp topladı. Bando Es Es eşliğinde Odunpazarı Meydanı'ndan başlayan etkinlik Hamamyolu'nun sonuna kadar devam etti. Yerden çok sayıda sigara izmariti toplayan Başkan Kurt, "Bu kadar da olmaz" diye isyan etti.



"Önemli olan kirletmemek ve çöpü evde ayrıştırmak"



Temizlik etkinliği öncesinde konuşan Başkan Kurt, "Öncelikle bu sivil toplum örgütlerimizin düzenlediği bir etkinliği. Biz onlarla birlikte hareket ediyoruz. Çünkü ana konu bizim sorumluluğumuz altında olan şehrin temizliği. Burada esas olan ciddi bir eğitim. Önemli olan kirletmemek ve çöpü evde ayrıştırmak. Bunlar evde yapılmadığı sürece sokakta yapıldığı takdirde çok büyük maliyetleri olan, boşu boşuna para harcatan bir uygulama. Biz burada halkın dikkatini çekmek istiyoruz. Önemli olan kirletmemektir ve bunu evde ayrıştırarak zamanında çöpü çıkarmaktır. Bunu sağlarsak temizlik işlerindeki maliyetlerimiz yarı yarıya düşer. Bu da miktar olarak yılda 25-30 milyon civarında bir paradır. Bu parayı biz başka işlerde kullanabiliriz. Yeter ki evimizde çöpü ayrıştırarak çıkartalım. Bu dikkat çekme eylemidir. Ben de halkımızı çöpü zamanında çıkartmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA