Başkan Kurt'un 19 Mayıs mesajı
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Başkan Kurt'un 19 Mayıs mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kurt'un 19 Mayıs mesajı
14.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:30

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ulusal kurtuluş mücadelesine giden yolda ilk adımın bundan 101 yıl önce 19 Mayıs 1919 tarihinde atıldığını vurgulayan Başkan Kurt; bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs'ı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu ülkenin gençlerine armağan ettiğine dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk'ün, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Kurt, Dünya siyasi tarihine bakıldığında gençlerin her zaman demokrasi ve özgürlük mücadelesinin dinamiği olduğunu söyledi. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

"Sevgili gençler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin geleceğini sadece sizlere emanet etti. Sizler, geleceğimiz, umudumuzsunuz. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizin bağımsızlık ve demokrasi bayrağını yükseklere taşıyacak olan sizleriniz. Bu yolda emin adımlarla yürümek, Türkiye'yi geçtiği bu karanlık dönemden çıkaracak olan meşaleyi yakmak ve onu taşımak sizin en önemli göreviniz. Unutmayın ki; Mustafa Kemal Atatürk, gençleri devrimlerin ve rejimin bekçisi olarak görmüştür. Atatürk'ün Gençliğe Hitabede de kaleme aldığı gibi 'Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.' Gençler; gelecek sizin tarafınızdan şekillenecek, bu sizin en büyük sorumluluğunuz olmalı. Bu nedenle de bir araya gelerek fikir üretmeli, kişisel gelişiminize önem vererek ülke yönetiminde söz sahibi olabilmelisiniz. Ülkemiz karanlık ve zor günlerden geçiyor. Tıpkı Ulu Atatürk'ün Gençliğe hitabede dikkat çektiği gibi; ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde ezik ve bitkin düşmüş… Devletin tüm mekanizmaları üzerinde kurulan baskı rejimi ne yazık ki gençlerimizi de hedef almakta. Gençler, adeta geleceksizleştirilmek istenmektedir. Bu zincirleri kıracak ve ülkemizi aydınlık günlere taşıyacak olanlar ise sizlersiniz. 19 Mayıs 1919 ruhunu yaşatmaya ve kendinize pusula olarak görmeye devam etmek zorundasınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' Atam; 101 yıl önce yaktığınız bu meşale, Türkiye gençliği elinde ilelebet yanmaya devam edecek. Biz büyükler de onlara bu yolda her zaman yol gösterecek ve onların en büyük destekçisi olacağız. Bir kez daha buradan söz veriyoruz ki, yüzünü kara çıkarmayacağız! Biliyorum, zor günlerden geçiyorsunuz. Okulunuzdan, işinizden, arkadaşlarınızdan, sokaktan ayrı düştünüz. Evden çıkamadığınız için de size armağan edilen bu günü bayram havasında kutlayamıyorsunuz. Bu günler de geçecek… Siz öncelikle kendi sonrasında da çevrenizde bulunanların sağlığı için yeter ki evde kalmaya devam edin. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın her zaman onuruyla yaşama kararlılığının tarihsel simgelerinden olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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