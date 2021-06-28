Başkan Kurt taziye evi çalışmalarını inceledi

Odunpazarı Belediyesi'nin Kireç Mahallesi'nde hayata geçirdiği taziye evi yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, taziye evini incelemek için Kireç'e gitti.