Başkan Kurt'tan 'turizm' toplantısı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Turizm Danışma Ofisinde gerçekleşen toplantıda, belediyenin festival programı, Odunpazarı Tarihi Bölgenin ve turizmin gelişmesi için yapılması gerekenler hakkında konuşuldu.

Odunpazarı Belediyesi, turizm sezonu öncesinde Odunpazarı Tarihi Bölgede turizmin canlandırılması için Eskişehir'de görev yapan turist rehberleri, turizm acentaları ve Odunpazarı'nda bulunan otellerin ön büro çalışanlar toplantı yaptı. Odunpazarı Belediyesi Turizm Danışma Ofisinde gerçekleşen toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Odunpazarı Kentsel Sit Alan Başkanı Sena Aybaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdür Vekili ve Ankara Turist Rehber Odası (ANRO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öncü'nün yanı sıra çok sayıda turist rehberi ve otel çalışanı katıldı.

Odunpazarı Tarih Bölgede bulunan Odunpazarı Belediyesine ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait müzeler hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, Odunpazarı Belediyesinin festival programı da açıklandı. Odunpazarında yapılan her türlü çalışmanın önemli olduğunu belirten katılımcılar, gerçekleştirilen toplantının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi. Katılımcılar, bu toplantıyı düzenlediği için Başkan Kurt ve Odunpazarı Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, önemli olanın Odunpazarında turizmin canlanması olduğunu belirtti. Pandemi döneminde esnafın ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Başkan Kurt, bu sorunun kısa sürede aşılması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Kurt, "Odunpazarındaki esnafın da kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Turizm rehberi ne istiyor, turizm acentesi ne bekliyor, esnafımız bu işin neresinde; bunlar hakkında karşılıklı oturup, uzlaşılması gerekiyor. Buradaki esnafımızın biraz daha turizmci esnaflığa geçmesi gerekiyor. Sabah erken kalkması, gece geç kapatması; usulü neyse onu

yapması gerekiyor. Biz hala eski pipocular gibi hareket ediyoruz. Bu nedenle de burada sıkıntılar yaşanıyor. Vitrin düzenlemesi, sokak sağlıklaştırması gibi bir takım organizasyonların içine girilmesi gerekiyor. Kemal Zeytinoğlu Caddesinde bir tabela düzenleme projemiz var, şimdi ona başlıyoruz. Bu, belki bütün sokaklara, alana yayılabilir; daha düzgün hale getirilebilir. UKOME'nin trafikle ilgili bir kararı var, bu iyi değerlendirilebilir. Buraya araç girmezse gezi ve alışveriş daha kolay olabilir, diye düşünüyorum. Bunun için de trafiğin bir düzene sokulması gerekiyor" dedi.

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından Odunpazarı Belediyesi yetkilileri toplantıya katılanlara Odunpazarı Belediyesinin festival programını açıkladı. Ardından da Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait müzeler hakkında bir sunum yapıldı.

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