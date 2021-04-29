Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: "Siz evde kalın, biz yanınızdayız"
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Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: "Siz evde kalın, biz yanınızdayız"

Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: 'Siz evde kalın, biz yanınızdayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

Odunpazarı Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu zor günlerde de Halk Market ve Aşevimiz ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz buradayız ve bu günleri de birlikte, dayanışma içinde aşacağız" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Odunpazarı Belediyesi, hemşerilerine olan desteğini sürdürüyor. Pandemiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza atan Odunpazarı Belediyesi, özellikle ihtiyaç sahiplerini sosyal desteklerle hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Odunpazarı Belediyesi, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde de Halk Market ve Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak. Halk Market'ten faydalanan ve alışveriş günü gelen ihtiyaç sahiplerine telefonla ulaşılarak, istediği ürünleri evlerine teslim edilecek. Halk Market'ten faydalanan esnaflar bu süreçte Halk Marketten alışveriş yapabilecek. Kapanma nedeniyle izini olmayan ve evinden çıkamayan esnaf ise bu hakkını tam kapanma bitiminde kullanabilecek. Odunpazarı Belediyesi Aşevi, kapanma sürecinde de ihtiyaç sahibi, 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi ve engelli bireylere yönelik hizmetlerine devam edecek. Aşevi tarafından hazırlanan yemekler, her gün iki öğün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine götürülecek. COVİD 19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara da hizmet veren Aşevi, talepte bulunanların evlerine iki öğün sıcak yemek götürecek. Odunpazarı Belediyesi tam kapanma dağıtacağı erzak kolileri ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan erzak kolileri, Aşevi ve Halk Market çalışanları tarafından evlere teslim edilecek.

Odunpazarı Belediyesi ekipleri sahada olacak

29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde Odunpazarı Belediyesi ekipleri, hemşerilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yine sahada olacak. Yetkililer, Fen İşleri, Temizlik İşleri Sosyal Hizmetler Müdürlükleri başta olmak üzere hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alındığını ifade etti.

"Merak etmeyiniz, biz buradayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak tam kapanma sürecinin olumsuz etkilerine karşı tüm personelimizle yanınızdayız. Bu zor günlerde de Halk Market ve Aşevimiz ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz buradayız ve bu günleri de birlikte, dayanışma içinde aşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi; "Odunpazarı Birlikte Güzel!" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: 'Siz evde kalın, biz yanınızdayız'
Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: 'Siz evde kalın, biz yanınızdayız'
Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: 'Siz evde kalın, biz yanınızdayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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