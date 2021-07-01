Başkan Kurt'tan sporculara destek
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Başkan Kurt'tan sporculara destek

Başkan Kurt'tan sporculara destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, amatör spor kulüpleri ile bir araya gelerek onların yaşadıkları sorunları dinliyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, amatör spor kulüpleri ile bir araya gelerek onların yaşadıkları sorunları dinliyor. Başkan Kurt, son olarak çalışmalarını Dr. Halil Akkurt Ortaokulu'da yürüten Çağdaş Spor Kulübünü ziyaret etti.

Çağdaş Spor Kulübünün antrenör ve sporcuları ile bir araya gelen Başkan Kurt, sporcularla bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine ve sporculara destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kurt, Çağdaş Spor Kulübü sporcularına başarılar dileyerek onlara basketbol topu hediye etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Çağdaş Spor Kulübü sporcuları, Başkan Kurt'a amatör spor kulüpleri ve sporculara verdiği destek için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt'tan sporculara destek
Başkan Kurt'tan sporculara destek
Başkan Kurt'tan sporculara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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