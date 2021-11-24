Başkan Kurt'tan Öğretmenler Günü mesajı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Mesajında nitelikli bir eğitim sisteminin ülkelerin özgürlük ve bağımsızlığının temel yolu olduğunu ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eğitimin asli unsurunun ise öğretmenler olduğuna dikkat çekti.

24 Kasım'ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği gün olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi: "Geleceğimizin mimarı olan öğretmenler en iyi koşullara sahip olmadan, ülkemizin eğitim sistemi hak ettiği seviyeye çıkamaz. Bugün ne yazık ki öğretmenlerimiz yoksulluk, baskı ve devam eden pandemi koşulları ile boğuşmaktadır.

Toplumumuzun büyük bir kesimi gibi öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alıyor; ekonomik nedenlerden dolayı sağlık sorunları yaşıyor, aile hayatları etkileniyor.

Ataması yapılmayan öğretmenler sorunu tüm gerçekliği ile karşımızda duruyor. Kitap tutması, öğrencilerinin elinden tutması gereken gencecik eller; pazarda limon satmaya, inşaatlarda duvar örmeye zorlanmaktadır. Onlarca öğretmen, atanamadığı için yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı depresyona girerek canına kıyıyor, tıpkı geçtiğimiz haftalarda inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Fedai Altun gibi hayatını kaybediyor. Yanlış eğitim politikaları nedeniyle, binlerce yetişmiş öğretmen öğrencilerinden, yüz binlerce öğrenci de hak ettikleri nitelikteki öğretmenden mahrum durumda.

Eğitimin sorunlarının çözülmesi, ulusumuzun sanatsal, kültürel, sanatsal, bilimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik alanlarda ilerlemesi ve üretimiyle çağa yön verebilmesi anlamını taşımaktadır. Eğitimli, aydın bireylerin oluşturduğu toplum, dogmaların değil, aklın, bilimin ve sağduyunun yol göstericiliğinde sağlıklı kararlar alarak, demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yaşatabilir, toplumsal gelişimini sürekli kılar. Bu da eğitim sisteminde yaşanan problemlerin çözülmesi, öğretmenlerimizin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması ile mümkündür.

Onurlu meslekleriyle her zaman saygı ve sevgiyle andığımız, saygın kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız siz değerli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum.

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