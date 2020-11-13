Başkan Kurt'tan Muhtar Mandal'a 45'inci yıl kutlaması
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Başkan Kurt'tan Muhtar Mandal'a 45'inci yıl kutlaması

13.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:42
Başkan Kurt'tan Muhtar Mandal'a 45'inci yıl kutlaması

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meslek hayatında 45 yılı geride bırakan Akcami mahalle Muhtarı Kemal Madal ile bir araya geldi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meslek hayatında 45 yılı geride bırakan Akcami mahalle Muhtarı Kemal Madal ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un ziyaretinin kendisini hem çok mutlu ettiğini ve çok duygulandırdığı söyleyen Mandal, Başkan Kurt'a nazik ziyareti için teşekkür etti. Akcami'nin Odunpazarı'nın eski mahallelerinden olduğunu belirten Mandal, mahallede çok fazla kişinin yaşamadığını ifade etti. Muhtarlıkta 45'inci yılı olduğunu kaydeden Mandal, "Ben bu mahalleye muhtar olduğum gün doğanlar, şimdi 40 yaşının üstünde. Bu 45 yılda 10 tane belediye başkanı değişti. Ama ilk kez bir belediye başkanı muhtarlığa gelip beni ziyaret etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum" dedi.

Muhtar Mandal'a Odunpazarı ve Akcami'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, Mandal'a muhtarlık hayatında daha nice yıllar diledi. 45 yılın bir insan ömründe çok uzun bir süre olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Kemal Mandal 45 yıl boyunca muhtarlık yapmış. Çok başarılı olmuş ki Akcamililer onu sevmiş, her seçimde de tekrar muhtar seçmiş. Ben Akcami ve Odunpazarı için yaptıkları nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt'tan Muhtar Mandal'a 45'inci yıl kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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