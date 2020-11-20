Başkan Kurt'tan Karşıyaka Belediyesi'ne geçmiş olsun ziyareti
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Başkan Kurt'tan Karşıyaka Belediyesi'ne geçmiş olsun ziyareti

20.11.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:41
Başkan Kurt'tan Karşıyaka Belediyesi'ne geçmiş olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmir'de meydana gelen 6, 6 şiddetindeki deprem nedeniyle ziyaret ettiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmir'de meydana gelen 6, 6 şiddetindeki deprem nedeniyle ziyaret ettiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'nın (SODEMSEN) Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak için İzmir'e giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Başkan Tugay'ı makamında ziyaret eden Başkan Kurt'a İzmir'de yaşayan Eskişehirliler de eşlik etti. Başkan Kurt, Cemil Tugay nezdinde tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. İki mevkidaş, ziyaret sırasında bir süre sohbet etti.

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6, 6 şiddetindeki depremin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başkan Kurt, "Alınmayan önlemler ve ihmaller nedeniyle 114 vatandaşımızı kaybettik. 1035 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Artık deprem gerçeğini kabul edip, ona göre önlemler alınmalı. Umarım, İzmir depremi, can kaybı olan son deprem olur. Size, Eskişehirli hemşehrilerimin geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Yalnız değilsiniz Bugün bana ziyaretim sırasında İzmir'de yaşayan Eskişehirli hemşehrilerim eşlik etti. Onlara da büyük geçmiş olsun, umarım bir kez daha aynı acılar tekrarlanmaz. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Başkan Kazım Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tugay, nazik ziyareti için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tugay, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt'tan Karşıyaka Belediyesi'ne geçmiş olsun ziyareti
Başkan Kurt'tan Karşıyaka Belediyesi'ne geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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