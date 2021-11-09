Başkan Kurt'tan kadın emeğine destek

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kadınların kişisel gelişimi ve meslek edinmeleri için atölyeler açan, bu atölyelerde ürettiklerini satarak ev ekonomilerine katkı sunmalarına ön ayak olan; annelerin gözü arkada kalmadan çocuklarını bırakarak iş hayatına devam edebilmesi için kreşler açan Başkan Kurt, son olarak Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında dernek üyeleri, 1 yıl boyunca Aladdin Park'ta stant açarak satış yapabilecek.

KADINLAR ALADDİN PARK'TA STANT AÇACAK

Protokol töreni Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirildi. Protokol törenine Başkan Kurt ile Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği Başkanı İlknur Kahvecioğlu katıldı. İmzalanan protokole göre dernek üyesi kadınlar Alaadin Park'ta stant açarak, el emeği göz nuru eserlerini satacak. Protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi tarafından derneğe 4 adet satış standı tahsis edilecek, dernek üyeleri de bir yıl boyunca haftanın her günü 11.00-17.00 saatleri arasında stantlarını açacak.Dernek üyeleri stant eşleştirmeleri Dernek Başkanı İlknur Kahvecioğlu tarafından yapılacak.

"TEMEL AMACIMIZ KADINLARIN DESTEKLENMESİ"

Protokol töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği ile Alaadin Park içerisindeki stantların dernek üyeleri tarafından kullanılması için bir protokol imzaladıklarını söyledi. Temel amaçlarının kadınların desteklenmesi olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Türkiye'de kadın erkek eşitliğini savunan, kadın erkek eşitliğine dayalı her türlü çalışmayı destekleyen bir belediye olarak, kadınlarımızın el emeklerini değerlendirmek amacıyla bu protokolü imzalamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Bol kazanç diliyorum" dedi.

"BİZDEN DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ"

Başkan Kurt'a üyeleri adına teşekkür eden Dernek Başkanı İlknur Kahvecioğlu, Eskişehir'de yaklaşık 200 kadın üyesi olan 7 yıllık bir dernek olduklarını söyledi. "Tek sıkıntımız stant ve yer konusundaydı" diyen Kahvecioğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Başkanımıza müracaat edip, yer istediğimizde, bizden desteğini esirgemedi. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım biz de burada kadın üyelerimizle birlikte haftanın her günü stant açacağız. Bu stantlarda Eskişehir halkına yaptığımız ürünleri sergileyip, satış yapacağız. Çok teşekkür ediyorum."

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