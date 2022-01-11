Başkan Kurt'tan ihtiyaç sahibi bebeklere mama desteği

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mama fiyatlarına gelen zamlara dikkat çekti. Başkan Kurt: "Vatandaşlarımızın mama alamadığını, bebeklerinin karnını başka şeylerle doyurmak zorunda kaldığını öğrendik. Halk Market ile ihtiyaç sahibi ailelere 1 yaş üstü bebek mamalarını ulaştırıyoruz. Çocuklarımız sağlıkla, mutlulukla büyüsün istiyoruz" dedi.

Eskişehir Odunpazarı'nda derman belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak mama fiyatlarının artması ile 'mamaya ulaşımı' neredeyse imkânsız hale gelen ihtiyaç sahiplerine, 1 yaş üstü bebek maması ulaştırıyor. Mahalle muhtarlıklarına kayıt yaptıran ihtiyaç sahiplerinin evlerine giden Halk Market yetkilileri, vatandaşlara bebek mamalarını veriyor.

AİLELER BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kapılarında ellerinde bebek maması ile Halk Market yetkililerini gören ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise, son dönemde mama fiyatlarına gelen zamlarla bebek maması almanın imkansız hale geldiğini belirterek, kendilerini ve bebeklerini unutmayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZ SAĞLIKLA, MUTLULUKLA BÜYÜSÜN İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nı sosyal, halkçı ve derman belediyecilik anlayışı ile yönettiklerinin altını çizdi. İhtiyaç duyan, darda kalan vatandaşlara destek olmanın CHP'li belediyelerin temel görevi olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ben Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine geldiğim günden beri 'Çocukları ve Kadınları Mutlu Bir Odunpazarı' diyorum.

Sözümün de hemşehrilerimin de arkasındayım. Son dönemde bebek maması fiyatlarına çok fazla zam geldi. Temel ihtiyaç malzemesi olmasına rağmen yüzde 18 vergi uygulanması ile de mama fiyatları çok yükseldi. Vatandaşlarımızın bu nedenle mama alamadığını, bebeklerinin karnını başka şeylerle doyurmak zorunda kaldığını öğrendik. Ardından harekete geçerek, muhtarlarımızla çalışma başlattık. Şimdi de muhtarlıklarımıza kayıt yaptıran vatandaşlarımızın evlerine Halk Market ile 1 yaş üstü bebek mamalarını ulaştırıyoruz. Çocuklarımız sağlıkla, mutlulukla büyüsün istiyoruz" dedi.

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