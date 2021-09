Başkan Kurt'tan EYT'lilere destek

Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin, gereksinim duyduğu ürünleri kendilerinin seçerek ücretsiz bir şekilde almasına olanak sağlayan Halk Market uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Halk Market'ten emeklilikte yaşa takılanların ( Eyt ) da faydalanmasını sağladı.

EYT'LİLER DE HALK MARKET'TEN FAYDANALABİLECEK

Her zaman halkın yanında olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir sosyal belediyecilik çalışmasına daha imzasını attı. Başkan Kurt, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye işletilmesi nedeniyle emeklilik hakları gasp edilerek, mağdur olan ve kamuoyunda EYT'liler olarak bilinen vatandaşların, yaşadıkları mağduriyeti bir nebze gidermek için Halk Market'ten yararlanmasını sağladı. Eskişehir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dayanışma Derneği tarafından bildirilen 150 EYT'li, verilen Halk Kart ile Halk Market'ten ihtiyaçlarını ücretsiz olarak giderebilecek.

BAŞKAN KURT ZOR GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA OLDU

Odunpazarı Belediyesi'nin bu desteğinin çok anlamlı olduğuna dikkat çeken EYT'liler, zor günlerinde yanlarında olarak, kendilerine verdiği destek ve yardımlar için başta Başkan Kurt ile Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Kurt da EYT'li vatandaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Kurt, EYT'lilerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri