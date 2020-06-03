Başkan Kurt taksi durağını ziyaret etti Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren taksicilerle buluştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren taksicilerle buluştu.

Taksicilerle çay içip sohbet eden Başkan Kurt, "Bu günler de geçecek, ancak bizim bu yaşadığımız günlerden ders çıkarmamız, dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlamamız gerek" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ziyapaşa Caddesi'ndeki Mini Taksi Durağını ziyaret etti. Başkan Kurt'un ani ziyaretinden büyük mutluluk duyan taksiciler, Başkan Kurt'a çay ikram etti. Taksicilerle birlikte çay için Başkan Kurt, onlarla ekonomik kriz ve Korona virüs salgınıyla ilgili sohbet etti. Taksicilere işlerin nasıl gittiğini soran Başkan Kurt, taksicilerin Koronavirüs ile ilgili aldıkları önlemleri de sordu. Korona virüs nedeniyle tüm dünyanın zor günler geçirdiğini belirten Başkan Kurt, bu günlerin de geçeceğini söyledi. Türkiye'de salgın döneminden en çok işçi, emekçiler ve esnafın etkilendiğini kaydeden Başkan Kurt, "Salgın öncesinde yaşanan ekonomik kriz zaten işçinin, emekçinin, esnafın belini bükmüştü. Salgın nedeniyle işinden olanlar yine işçi ve emekçiler oldu. Esnaf yaklaşık 2 ay kepenk açamadı. Taksiciler iş yapamaz duruma geldi. Bu günler de geçecek, ancak bizim bu yaşadığımız günlerden ders çıkarmamız, dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlamamız gerek" dedi.

"Darda kalanın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Her zaman esnaf dostu bir belediye olduklarını kaydeden Başkan Kurt, "Salgın nedeni ile işsiz kalan işçi ve emekçiler, kepenk açamayan esnafla dayanışmak için bugüne kadar binlerce erzak paketi dağıttık. Onların yaşadığı bu sıkıntıyı onlarla paylaşmak istedik. Odunpazarı Belediyesi olarak darda kalanın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz sosyal, halkçı bir belediyeyiz. Bu anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kurt'un ani ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen esnaf, Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA