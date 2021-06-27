Başkan Kurt: "Sporcularımızın yanındayız"
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Başkan Kurt: "Sporcularımızın yanındayız"

Başkan Kurt: 'Sporcularımızın yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, spora verdiklerini desteği sürdüreceklerini ifade ederek, sporcuların yanında olduklarını kaydetti.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, spora verdiklerini desteği sürdüreceklerini ifade ederek, sporcuların yanında olduklarını kaydetti.

Başkan Kurt, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları ile bir araya geldi. Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Eskişehir Öncü Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Başkan Kurt, Öncü Spor'un sporcuları ile pandemi koşulları altında spor yapmanın zorlukları hakkında konuştu. Kadın futbol takımını ile bir araya gelen Başkan Kurt, futbol hakkında bir süre futbolcularla sohbet etti. Başkan Kurt, ardından sahaya da inerek, kadın futbol takımının kalecisine penaltı atışı kullandı. Başkan Kurt, tüm sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

Kulüp yetkilileri, Başkan Kurt'a çalışmaları hakkında bilgi verdi, kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt: 'Sporcularımızın yanındayız'
Başkan Kurt: 'Sporcularımızın yanındayız'
Başkan Kurt: 'Sporcularımızın yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kurt: "Sporcularımızın yanındayız" - Haberler
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