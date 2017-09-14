Başkan Kurt, Solucan Gübresi Üretim Tesisini İnceledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yukarıçağlan Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Solucan Gübresi Üretim Tesisini ziyaret etti.



Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilebilmesi için yüzde yüz organik olan solucan gübresi ürettiği tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Kurt'a Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Saffet Çelen, Hüsnü Kaptan ile Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Aslan da eşlik etti.



Yüksek sesle konuşmanın yasak olduğu tesiste, Başkan Kurt; Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rafet Burak Özen'den solucan gübreleri, solucanların üreme hızları ve tesisin gelişme planları hakkında bilgi aldı.



Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyacı olan yerlerde kimyasal gübreye karşı solucan gübresini kullanıyor. 5 dönümlük alan üzerinde 250 metrekare kapalı alana sahip olan Solucan Gübresi Üretim Tesisinde, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan gübresini üretiyor. - ESKİŞEHİR