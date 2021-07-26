Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
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Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı

Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri'ne bağlı çalışanlar ile bayramlaştı.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri'ne bağlı çalışanlar ile bayramlaştı.

Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışanlarla bir araya gelen Başkan Kurt, Odunpazarı için birlikte emek ve mesai harcadıklarını söyleyerek, pandemi koşulları altında herkesin büyük bir emekle çalıştığını kaydetti. Başkan Kurt, bu çalışmalardan dolayı personele teşekkür ettiğini vurguladı. "Bu yıl bizim için tasarruf yılı oldu" diyerek sözlerine devam eden Başkan Kurt, tasarruf konusunda Odunpazarı Belediyesi olarak güzel bir sistem oturttuklarını ifade etti. Başkan Kurt, hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalarla beraber izlediği iç ve dış siyaset yüzünden ülkeyi tıkanma noktasına getirdiğini belirtti.

Pandeminin henüz bitmediğini hatırlatan Başkan Kurt, "Maskenize, sağlığına ve sosyal mesafenize dikkat edin. Ortaya çıkan yeni varyantlar, bizi çözümsüz bir noktaya getirebilir"dedi. Başkan Kurt, Fen İşleri ve Park Bahçeler personelinin geçmiş bayramını kutladı. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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