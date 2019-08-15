Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı

15.08.2019 14:25

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda ve Fen İşleri Şantiyesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine Başkan Kurt'un yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri ile belediye personeli katıldı.Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Kurt, "Türkiye'de sıkıntılar var ama biz bu sıkıntılar olsun istemiyoruz. Türkiye'de maalesef işler iyi gitmiyor. Yeni dönemde biraz daha tasarruf, biraz daha sorumluluk biraz daha inisiyatif alarak yeni üretimler yapıp yeni kaynaklar oluşturmalıyız. Ülkede üretim yapılmıyor. Üretim yapılmadığı için de gelir artmıyor, buna bağlı olarak devlete ödenen vergi de artmıyor. Böyle bir kısır döngü içinde biz de sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Kendi alanlarında farklı bir şeyler yapsınlar. Farklı ve en iyisi biz olalım. Yeni kaynaklar bulduğumuz takdirde daha ileriye yürüyeceğiz. Önümüzdeki sürecin insanlar için bayram tadında olmasını istiyorum. İnsanların gelecek kaygılarının olmadığı bir Türkiye diliyorum. Bu işi birlikte becerebiliriz. Odunpazarı Belediyesi çalışanlarından son derece memnumum ama daha iyi olsun istiyorum" dedi.

Bayramlaşma töreninde Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, TÜM YEREL SEN Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan ve TÜM BEL SEN Odunpazarı Belediyesi iş yeri temsilcisi Anıl Ceyhan konuşma yaptı.

Bayramlaşma töreninde ayrıca TÜM YEREL SEN Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan, sendika olarak personele promosyon dağıtmak yerine sendika üyesi olsun olmasın tüm personel adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına bağışta bulunarak 10 adet çocuğun 1 yıllık eğitim masrafını üstlendiklerini ifade etti. Şube Başkanı Caner Özcan, Türkiye Eğitim Vakfı tarafından verilen teşekkür sertifikasını Başkan Kurt'a verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA