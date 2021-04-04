Başkan Kurt: "Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir"
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Başkan Kurt: "Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kurt: 'Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir'

Kadın Cinayetlerini ve Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri temsilcileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

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Kadın Cinayetlerini ve Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri temsilcileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ve temsilciler Belemir Niğdelioğlu, Beren Melis Göçmen, Ceren Cihan, Öznur Gürbaş ve Ebru Özkan'ın katıldığı ziyarette kadına yönelik şiddet ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesine kadar birçok konu konuşuldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Niğdelioğlu, Eskişehir'de gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. İstanbul Sözleşmesinin kadına şiddetle mücadele için önemli olduğunu belirten Niğdelioğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının bu noktada yapılan çok büyük bir hata olduğunu vurguladı. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Niğdelioğlu, İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 sayılı yasanın tam ve etkin uygulanması; kadının özgürleşmesi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman kadınların yanında olduğunu dile getiren Niğdelioğlu, kadınlara ve kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, kadına yönelik şiddetin dünya tarihi için kara bir leke olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerindeki artışın tesadüf olmadığını söyleyen Başkan Kurt, bu durumun içinde yaşadığımız sistemin ve hükümetin yanlış kadın politikalarının sonucu olduğuna dikkat çekti. "Başka cinayetlerin yaşanmaması için bir an önce bu yanlış politikalardan vazgeçilerek, yürürlükte olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu tam anlamıyla uygulanmalı ve İstanbul Sözleşmesi'nin ivedi olarak yürürlüğe girmesi gereklidir" diyen Başkan Kurt, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri'ne çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt: 'Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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