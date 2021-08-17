Başkan Kurt "İlklerin Şehri Eskişehir" kitabının yazarlarıyla bir araya geldi
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Başkan Kurt "İlklerin Şehri Eskişehir" kitabının yazarlarıyla bir araya geldi

Başkan Kurt 'İlklerin Şehri Eskişehir' kitabının yazarlarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "İlklerin Şehri Eskişehir" kitabının yazarları Mehmet Aksoyek ve Soner Yüksel ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "İlklerin Şehri Eskişehir" kitabının yazarları Mehmet Aksoyek ve Soner Yüksel ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Aksoyek ve Yüksel, kaleme aldıkları "İlklerin Şehri Eskişehir" adlı kitap hakkında bilgi verdi. Eskişehir'de birçok kişinin bilmediği, bugüne kadar üzerinde çok durulmamış başarı hikayelerinin yer aldığını ifade eden Aksoyek ve Yüksel, yazdıkları kitapla insanların Eskişehir'i daha iyi tanınmasını ve bu şehirde neler yapıldığının bilinmesini istediklerini söyledi.

Aksoyek ve Yüksel'in ziyaretinden memnuniyetini ifade eden Başkan Kurt, Aksoyek ve Yüksel'e Eskişehir'in kent belleğine katkı sağlayan eserlerinden dolayı teşekkür etti. Eskişehir'in ilklerin şehri olduğunun altını çizen Başkan Kurt, yeni ilkler ortaya koymak için bu kitabın önemli olduğuna işaret etti. Eskişehir halkının, ilkleri başarmak için gerekli bilgi, potansiyel ve kültüre sahip olduğunu belirten Başkan Kurt, gençlerin Eskişehir'in daha önce neler başardığını bilmeye ve anlamaya ihtiyacı olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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