Başkan Kurt, her zaman kadın ve çocukların yanında

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, resim atölyesine devam eden kursiyerler ile OMEK yetkilileri katıldı.

Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren OMEK yetkilileri, kendilerine sunduğu imkânlardan dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti. Resim atölyesi kursiyerleri de çocuk ve kadınların her zaman yanında olan Başkan Kurt'a günün anısı olarak kendi yaptıkları resim çalışmasını takdim etti.

OMEK kursiyerleri ve yetkililerinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak, her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, OMEK'te gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, OMEK kursiyerlerine ve yetkililerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda OMEK resim atölyesi eğitmeni Melek Tan da yaptığı gravürü Başkan Kurt'a hediye etti.

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