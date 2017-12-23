Başkan Kurt: "Eskişehirliler Termik Santrale İzin Vermeyecek"

Eskişehir'de düzenlenen bir program için Eskişehir'e gelen Genel Başkan Bozoğlu ile birlikte ziyarette, ÇMO Ankara Şube Başkanı İlkim Yiğit, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Oğuzhan Özen hazır bulundu.

Genel Başkan Bozoğlu, Başkan Kurt'a oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Bozoğlu ayrıca Eskişehir'de yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral hakkında da, Başkan Kurt ile görüş alışverişinde bulundu. Bozoğlu, kömürlü termik santral ile ilgili "Kimileri bu tesisin çok teknolojik olacağını söylüyor ama şunu açıkça vurgulamak lazım, dünyadaki en geri teknoloji termik santrallerdir" dedi.

Başkan Kurt, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Baran Bozoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kurt, Eskişehir'de yapılması planlanan kömürlü termik santralin, Eskişehir'in havasını, toprağını ve suyunu zehirleyeceğini söyledi. Başkan Kurt, "Eskişehirliler, Eskişehir'e zararı dokunacak olan bu kömürlü termik santrale izin vermeyecek" dedi.